İtfaiye ekiplerinin zorlu kış mesaisi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İtfaiye ekiplerinin zorlu kış mesaisi - Son Dakika

İtfaiye ekiplerinin zorlu kış mesaisi

7 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri karla kaplı yolları aşarak yangına müdahale ederken, dağlık alana kaçan ineği de bularak sahibine teslim ettiVan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, zorlu kış şartlarında gelen her türlü...

İtfaiye ekiplerinin zorlu kış mesaisi, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri karla kaplı yolları aşarak yangına müdahale ederken, dağlık alana kaçan ineği de bularak sahibine teslim etti


Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, zorlu kış şartlarında gelen her türlü ihbarları değerlendirerek zamanla yarışıyor. Erciş ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Hasan Abdal Mahallesi'nde Ömer İşler adlı vatandaşın evinden dumanlar yükseldi. Dumanı fark eden komşuların haber vermesi üzerine olay yerine hareket eden Büyükşehir Belediyesi Erciş Grup Amirliği ekipleri, karlı yolları aşarak 25 dakikada mahalleye ulaştı. Anında müdahale edilen yangın, çevredeki diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı belirtilen yangında, can kaybı yaşanmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.


Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Beyüzümü Mahallesi'nde ise gece saatlerinde bir ineğin kara saplandığı ihbarını alan itfaiye ekipleri harekete geçti. Yola 300 metre uzaklıktaki dağın eteklerindeki arazide kara saplanan hayvana ulaşan ekipler, yarım ton ağırlığındaki ineği uzun uğraşlar sonucu kurtararak sahibine teslim etti. Yaralı hayvan daha sonra sahibi tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındı. - VAN

İtfaiye, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Van, 2 dakika arayla meydana gelen depremlerle sarsıldı
İtfaiye canla başla müdahale ederken, vatandaşlar film izler gibi izledi Kayseri'de akıllara durgunluk veren intihar! Balkondan atlayan kocasını son anda yakaladı ancak kurtaramadı Yargılandığı davadan 18 yıl ceza alan sanık adliyeden kaçmaya çalıştı

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 18:48:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İtfaiye ekiplerinin zorlu kış mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]