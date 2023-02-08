İtfaiye eri botunu çıkarıp enkazdan çıkardığı yaşlı adama verdi! Duyduğu sözler duyanların yüreklerini dağladı - Son Dakika
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İtfaiye eri botunu çıkarıp enkazdan çıkardığı yaşlı adama verdi! Duyduğu sözler duyanların yüreklerini dağladı

08.02.2023 09:33

Depremi en derinden yaşayan Kahramanmaraş'ın Trabzon Caddesi'nde bir apartmanın enkazından sağ olarak çıkarılan yaşlı adamla itfaiye eri arasındaki diyalog yürek sızlattı. İtfaiye erinin botlarını çıkarıp verdiği yaşlı adam "Sen ne yapacaksın?" diye sorarken, itfaiye eri "Sen bizi düşünme. Biz giyeriz bir şey" yanıtını verdi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından hızlı bir şekilde Kahramanmaraş'a giden Merzifon Belediyesi itfaiye ekipleri, Trabzon Caddesi'nde çöken apartmanın enkazından yaşlı bir adamı sağ çıkardı.

Enkazdan çıkarılan yaşlı adamla, kendisine botlarını veren itfaiye eri arasındaki diyalog yürekleri dağladı

"SEN BİZİ DÜŞÜNME, BİZ GİYERİZ BİR ŞEY"

O sırada bir itfaiye eri, yalın ayak olduğunu gördüğü yaşlı adama kendi botlarını çıkararak giydirdi. Botları giyerken şaşırıp "Sen ne yapacaksın?" diye soran yaşlı adama yanıt veren itfaiye eri "Sen bizi düşünme. Biz giyeriz bir şey" şeklinde cevap verdi.

Enkazdan çıkarılan yaşlı adamla, kendisine botlarını veren itfaiye eri arasındaki diyalog yürekleri dağladı

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık durumunun iyi olduğu görülen yaşlı adam kontrol amacıyla acil sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Trabzon, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İtfaiye eri botunu çıkarıp enkazdan çıkardığı yaşlı adama verdi! Duyduğu sözler duyanların yüreklerini dağladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtfaiye eri botunu çıkarıp enkazdan çıkardığı yaşlı adama verdi! Duyduğu sözler duyanların yüreklerini dağladı - Son Dakika
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