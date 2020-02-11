İtfaiye eri çöken binanın altında kalarak öldü - Son Dakika
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İtfaiye eri çöken binanın altında kalarak öldü

6 saat önce

Almanya'da gaz kaçağı ihbarına müdahale eden bir itfaiye eri patlama sonucu çöken binanın altında kalarak hayatını kaybetti.

İtfaiye eri çöken binanın altında kalarak öldü, System.String[]

Almanya'da gaz kaçağı ihbarına müdahale eden bir itfaiye eri patlama sonucu çöken binanın altında kalarak hayatını kaybetti.


Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Lienen şehrinde bir binadaki gaz kaçağı ihbarına müdahale eden itfaiyeciler, aniden meydana gelen patlama sonucunda çöken binanın altında kaldı. Patlamada, 19 yaşındaki Stefan adlı itfaiye eri yaşamını yitirdi, 4 itfaiye eri de ağır yaralandı. Yaralı itfaiye erleri hastaneye kaldırıldı.


Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, itfaiye erinin yaşamını yitirmesinden dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Diğer taraftan Münster Başsavcısı Martin Botzenhardt, "Yapılan yoğun soruşturmalar patlamanın kasıtlı bir gaz kaçağından kaynaklandığını gösteriyor" dedi. Patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DUSSELDORF

Almanya, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:46 Kaynak: İHA
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