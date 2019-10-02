Son Dakika Haberleri: İtfaiye eri denize atlayarak yaşlı adamı kurtardı
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İtfaiye eri denize atlayarak yaşlı adamı kurtardı

5 dakika önce

İtfaiye eri denize atlayarak yaşlı adamı kurtardıORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen olayda bir itfaiye eri Alzheimer hastası yaşlı adamı suda boğulmaktan son anda kurtardı.

İtfaiye eri denize atlayarak yaşlı adamı kurtardı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen olayda bir itfaiye eri Alzheimer hastası yaşlı adamı suda boğulmaktan son anda kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda ilçenin Yalı mevkisinde kumsalda yürüyen Ahmet Hamdi K. (75), bir anda denize doğru yürümeye başladı. Vatandaşların bütün uyarılara rağmen denizden çıkmayan yaşlı adama olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaşlı adamı görür görmez suya girdi

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğinde görevli Arslan Çakır isimli itfaiye eri yaşlı adamı görür görmez denize girdi. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında sağlık ekiplerinin gelmesini beklemeden denize giren Çakır, yaşlı adamı sırtına alarak kumsala çıkardı. Kıyıda vatandaşların alkışları arasında yaşlı adamla ilgilenen Çakır ve diğer itfaiye erleri sağlık ekiplerinin gelmesiyle yaşlı adamı teslim etti.

Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Ahmet Hamdi K., yakınlarına haber verilmesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye eri denize atlayarak yaşlı adamı kurtardı

İtfaiye, Ordu, Ünye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:11 Kaynak: İHA
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