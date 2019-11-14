Son Dakika Haberleri: İtfaiye eri, dumandan etkilenen kediyi böyle kurtardı
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İtfaiye eri, dumandan etkilenen kediyi böyle kurtardı

6 saat önce

İtfaiye eri, dumandan etkilenen kediyi böyle kurtardıVahdet AYAZ, (DHA)- Rusya'da bir apartmanın ikinci katında yangın çıktı.

İtfaiye eri, dumandan etkilenen kediyi böyle kurtardı

Vahdet AYAZ, (DHA)- Rusya'da bir apartmanın ikinci katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, binadan 30 kişiyi tahliye ederken, dairlerden birinde bulunan köpek ve kedi de kurtarıldı. Dumandan etkilenen kediye ilk müdahaleyi itfaiye eri yaptı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın kuzeyindeki Tver kentinde bir apartmanın ikinci katında yangın çıktı. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, 30 kişiden oluşan apartman sakinlerini tahliye etti ve dairlerden birindeki kedi ve köpeği de kurtardı. İtfaiye Teğmeni Andrei Meister, kedinin dumandan dolayı etkilendiğini ve hareketsiz yattığını görünce, önce başına su serpti, sonra da sırtında taşıdığı oksijen tüpüyle kediye oksijen verdi. O anlar ise anbean kaydedildi.

Yerel medyaya konuşan Meister, kedinin zor nefes aldığını fark ettiğini ve oksijen tüpünün ağızlığı ile müdahale ettiğini söyledi. Kedinin veteriner kontrolünden geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İtfaiye eri, dumandan etkilenen kediyi böyle kurtardı

İtfaiye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:52 Kaynak: DHA
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