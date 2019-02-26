Son Dakika Haberleri: İtfaiye Eri Dumandan Etkilenen Köpeği Hayata Döndürmek İçin Böyle Mücadele Verdi

İtfaiye Eri Dumandan Etkilenen Köpeği Hayata Döndürmek İçin Böyle Mücadele Verdi

1 saat önce

BAĞCILAR'da çıkan yangında bir itfaiye eri, dumandan etkilenen köpeği hayata döndürmek dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptı.

İtfaiye Eri Dumandan Etkilenen Köpeği Hayata Döndürmek İçin Böyle Mücadele Verdi, System.String[]
BAĞCILAR'da çıkan yangında bir itfaiye eri, dumandan etkilenen köpeği hayata döndürmek dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. O anlar kameralara yansırken köpek hayatını kaybetti.

15 Temmuz Mahallesi 1422 Sokak 4 katlı bir binanın 1'inci katında dün henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında içeride bulunan bir köpek dumandan etkilendi. İtfaiye erleri tarafından evden çıkarılan köpeğe kapı önünde bir itfaiye eri hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Dumandan etkilenen köpek itfaiye erinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. İtfaiye erinin can kurtarma mücadelesi ise kameralar tarafından kaydedildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:15 Kaynak: DHA

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