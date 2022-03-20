İtfaiye eri, göletten kurtardığı köpeği montuyla ısıttı - Son Dakika
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İtfaiye eri, göletten kurtardığı köpeği montuyla ısıttı

20.03.2022 10:53
İtfaiye eri, göletten kurtardığı köpeği montuyla ısıttı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Hikmet Şahin Kültür Parkı'ndaki gölete düşen köpeği halata bağlayarak, kurtaran itfaiye eri Tuncay Turan, montuyla da ısıtmaya çalıştı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Hikmet Şahin Kültür Parkı'ndaki gölete düşen köpeği halata bağlayarak, kurtaran itfaiye eri Tuncay Turan, montuyla da ısıtmaya çalıştı.

Hikmet Şahin Kültür Parkı'nda gölete düşen köpeği görenler, itfaiyeye haber verdi. Parka gelen ekipler, gölet içinde çırpınan köpeği çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye eri Tuncay Turan, önce halatla göle indi daha sonra bağladığı köpeği soğuk sudan çıkardı. Köpeği montu ile ısıtmaya çalışan Turan, ardından klimaya tuttu. Bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Titremesi bir süre sonra geçen köpek, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürüldü. Burada görevli veteriner hekimler, köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu ve bakımının ardından doğal ortamına salınacağını söyledi.


İtfaiye eri, göletten kurtardığı köpeği montuyla ısıttı
İtfaiye eri, göletten kurtardığı köpeği montuyla ısıttı
İtfaiye eri, göletten kurtardığı köpeği montuyla ısıttı
İtfaiye eri, göletten kurtardığı köpeği montuyla ısıttı
İtfaiye eri, göletten kurtardığı köpeği montuyla ısıttı
İtfaiye eri, göletten kurtardığı köpeği montuyla ısıttı
İtfaiye eri, göletten kurtardığı köpeği montuyla ısıttı
İtfaiye eri, göletten kurtardığı köpeği montuyla ısıttı
İtfaiye eri, göletten kurtardığı köpeği montuyla ısıttı
İtfaiye eri, göletten kurtardığı köpeği montuyla ısıttı
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Hikmet Şahin, İtfaiye, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İtfaiye eri, göletten kurtardığı köpeği montuyla ısıttı - Son Dakika


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