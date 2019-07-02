İtfaiye eri kalp masajı yaptığı güvercini kurtaramadı
1 saat önce
Edirne'de sıkıştığı balkon demirinden kurtarılan güvercin itfaiye erinin yaptığı kalp masajına rağmen telef oldu.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:27 Kaynak: AA
'de sıkıştığı balkon demirinden kurtarılan güvercin itfaiye erinin yaptığı kalp masajına rağmen telef oldu. Gazipaşa
Caddesi'nde bulunan bir apartmanın balkon korkuluklarına sıkışan güvercini gören çevre sakinleri olayı polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, ev sahibinin evde olmaması dolayısıyla güvercini kurtarmak için çalışma başlattı.
Merdivenle güvercinin bulunduğu dördüncü kata çıkan itfaiye eri hayvanı sıkıştığı yerden kurtardı.
Baygın haldeki güvercine itfaiye eri kalp masajı yaptı ancak sonuç alınamaması üzerine Edirne Belediyesi
Sokak Hayvanları Barınağı'na götürülen hayvan buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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