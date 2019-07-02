Son Dakika Haberleri: İtfaiye eri kalp masajı yaptığı güvercini kurtaramadı - EDİRNE
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İtfaiye eri kalp masajı yaptığı güvercini kurtaramadı - EDİRNE

53 dakika önce

Edirne'de sıkıştığı balkon demirinden kurtarılan güvercin itfaiye erinin yaptığı kalp masajına rağmen telef oldu.

Edirne'de sıkıştığı balkon demirinden kurtarılan güvercin itfaiye erinin yaptığı kalp masajına rağmen telef oldu.
Gazipaşa Caddesi'nde bulunan bir apartmanın balkon korkuluklarına sıkışan güvercini gören çevre sakinleri olayı polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, ev sahibinin evde olmaması dolayısıyla güvercini kurtarmak için çalışma başlattı.
Merdivenle güvercinin bulunduğu dördüncü kata çıkan itfaiye eri hayvanı sıkıştığı yerden kurtardı.
Baygın haldeki güvercine itfaiye eri kalp masajı yaptı ancak sonuç alınamaması üzerine Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'na götürülen hayvan buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İtfaiye eri kalp masajı yaptığı güvercini kurtaramadı - EDİRNE
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:10 Kaynak: AA
İtfaiye, Edirne, Güncel
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