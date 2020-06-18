İtfaiye eri, kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü - Son Dakika

Eve gelen ekip, konserve kutusunu kesti. Bu sırada kedinin fenalaştığını gören itfaiye eri, hayvana kalp masajı yaptı. Kedi, yaklaşık 5 dakika süren masajla yaşama döndürüldü.

Denizli 'nin Buldan ilçesinde bir itfaiye eri, kafası konserve kutusuna sıkıştığı için nefessiz kalan kediyi kalp masajıyla kurtardı.

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