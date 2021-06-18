İtfaiye Eri Sözlü ve Uygulamalı Sınav Sonuçları Duyurusu - Son Dakika

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İTFAİYE ERİ SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV SONUÇLARI DUYURUSU

Belediyemiz bünyesinde; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerince 13 İtfaiye Eri alımına ilişkin olarak;

10. 06. 2021 tarihinde yapılan "Sözlü Sınav" ve 11. 06. 2021 tarihinde yapılan uygulamalı sınavlar sonucunda başarılı olan adaylara ait listeler en yüksek başarı puanından başlamak suretiyle aşağıda yayınlanmıştır.

Sınavlarda başarılı olan adaylardan atamaya esas istenilecek belgeler adayların tebligat adreslerine ayrıca gönderilecektir.

SINAVLARDA BAŞARILI OLAN:

İTFAİYE ERİ ORTAÖĞRETİM ERKEK BAŞARI LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN.

İTFAİYE ERİ ÖNLİSANS ERKEK BAŞARI LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN.

İTFAİYE ERİ ÖNLİSANS KADIN BAŞARI LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN.

İTFAİYE ERİ LİSANS ERKEK BAŞARI LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN.

İlan olunur.