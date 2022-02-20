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İTFAİYE ERİ TATBİKATTA YÜKSEKTEN DÜŞTÜ; AĞIR YARALI - Son Dakika

İTFAİYE ERİ TATBİKATTA YÜKSEKTEN DÜŞTÜ; AĞIR YARALI

20.02.2022 10:59

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde tatbikat sırasında dengesini kaybeden itfaiye eri Veysel Atçı, 7-8 metre yükseklikteki merdivenden düşerek ağır yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde tatbikat sırasında dengesini kaybeden itfaiye eri Veysel Atçı, 7-8 metre yükseklikteki merdivenden düşerek ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren Atçı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Birecik İtfaiye Müdürlüğü personeli, müdürlük bahçesinde 'atlama yatağını kurma ve atlama' tatbikatı yaptı. Tatbikatta itfaiye eri Veysel Atçı, itfaiye aracı merdivenlerine çıktı. Bu sırada başka bir itfaiye eri, komut vererek merdivenin daha da yukarıya kaldırılmasını istedi. Yaklaşık 7-8 metre yüksekliğe çıkan merdiven, atlama yatağının ucunda durduruldu. Bu sırada başında koruyucu kask bulunan itfaiye eri Atçı, dengesini kaybederek yatağın uç kısmına düştü. O anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Başı beton zemine çarpan ve ağır yaralanan Atçı, ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Şanlıurfa'ya sevk edilen Atçı'nın beyin kanaması geçirdiği belirtildi. Durumu ağır olan Atçı'nın özel bir hastanenin yoğun bakım servisindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

İTFAİYE ERİ TATBİKATTA YÜKSEKTEN DÜŞTÜ; AĞIR YARALI
İTFAİYE ERİ TATBİKATTA YÜKSEKTEN DÜŞTÜ; AĞIR YARALI
İTFAİYE ERİ TATBİKATTA YÜKSEKTEN DÜŞTÜ; AĞIR YARALI
İTFAİYE ERİ TATBİKATTA YÜKSEKTEN DÜŞTÜ; AĞIR YARALI
İTFAİYE ERİ TATBİKATTA YÜKSEKTEN DÜŞTÜ; AĞIR YARALI
İTFAİYE ERİ TATBİKATTA YÜKSEKTEN DÜŞTÜ; AĞIR YARALI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İTFAİYE ERİ TATBİKATTA YÜKSEKTEN DÜŞTÜ; AĞIR YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İTFAİYE ERİ TATBİKATTA YÜKSEKTEN DÜŞTÜ; AĞIR YARALI - Son Dakika
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