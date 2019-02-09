Son Dakika Haberleri: İtfaiye Eri Türk Bayrağı'nı Yerde Bırakmadı

İtfaiye Eri Türk Bayrağı'nı Yerde Bırakmadı

1 saat önce

– KARTAL'DA çöken sekiz katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye eri, enkazdan çıkan Türk bayrağını temizleyip cebine koydu.

İtfaiye Eri Türk Bayrağı'nı Yerde Bırakmadı, System.String[]
– KARTAL'DA çöken sekiz katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye eri, enkazdan çıkan Türk bayrağını temizleyip cebine koydu.

6 Şubat günü İstanbul Kartal'da Cevizli Mahallesi Sema Sokak'ta çöken sekiz katlı binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları sırasında enkazda Türk Bayrağı bulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye eri, bayrağı temizleyip cebine koydu.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çöken binada toplam 18 kişinin cansız bedeninin enkazdan çıkarıldığını açıklamıştı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:23 Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel
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