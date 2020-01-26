İtfaiye erinden enkazdan kurtardığı depremzedeye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtfaiye erinden enkazdan kurtardığı depremzedeye ziyaret - Son Dakika

İtfaiye erinden enkazdan kurtardığı depremzedeye ziyaret

6 saat önce

Elazığ'daki depremde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarına katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri Ömer İpek, yaralı Azize Çelik'i hastanede ziyaret etti.

İtfaiye erinden enkazdan kurtardığı depremzedeye ziyaret, System.String[]

Elazığ'daki depremde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarına katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri Ömer İpek, yaralı Azize Çelik'i hastanede ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre İpek, Merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binanın enkazından 17 saat sonra çıkarılan Çelik'in kurtarılma çalışmalarında yer aldı.

İpek, sağlık personeli ile enkaz altındayken yaptığı telefon görüşmesiyle hafızalarda kalan Azize Çelik'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

İtfaiye eri İpek, Çelik'e çiçek vererek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:56 Kaynak: AA
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