İtfaiye erinden kendi canını hiçe sayacak kadar büyük fedakarlık

Denizli'de itfaiye eri kendisinin ve yanan evden eşya kurtarmak için çabalayan bir kişinin canını, çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtardı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıktığı evin ahırındaki keçiler de itfaiyeciler tarafından son anda kurtarıldı.



Edinilen bilgilere göre olay, Çameli ilçesi Yeni Mahalle, Süsler Tepesi mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, anız yakılması esnasında alevler İsmail Uysal isimli vatandaşın evine sıçradı. Evden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde alevleri kontrol altına almak için müdahaleye başladı. Bu sırada ev sahibinin yakınlarından birisi evdeki eşyaları kurtarmak için evin içine girdi. Bir itfaiye eri ise onu dışarı çıkarmak için arkasından girdi. Bu sırada yanan evin çatısı büyük bir gürültü ile çökmeye başladı. Bunu fark eden itfaiye eri ise yanındaki şahısla birlikte kendisini son anda dışarı atmayı başardı. Olayda fenalaşan ve dumandan etkilenen Uysal'a 112 Acil servis ekipleri müdahale ederken, evin ahırında bulunan keçiler ise itfaiyeciler tarafından son anda telef olmaktan kurtarıldı.



Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ