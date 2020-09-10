İtfaiye erinden yangında can verdiği sanılan güvercine hayat dokunuşu - Son Dakika

Malatya'da çıkan arazi yangınında yerde hareketsiz yatan güvercine müdahale ederek yaşama tutunmasını sağlayan itfaiye eri Özcan Sarıbaş, yaptığı hareketle örnek oldu.

Yurdun dört bir yanında fedakarca görev yapan "alev avcısı" itfaiyeciler, insanların yanı sıra diğer canlıların da imdadına koşuyor.

Kimi zaman ağaçta mahsur kalan, kimi zaman da bir aracın motoruna giren kediyi kurtarmak için harekete geçen ekipler; kedi, kuş, köpek gibi çok sayıda canlıyı kurtararak takdir topluyor.

Malatya'nın Hekimhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında da itfaiye personeli örnek bir davranış sergiledi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedenini araştıran itfaiye eri Özcan Sarıbaş, bölgede hareketsiz yatan bir güvercin gördü.

Öldüğünü düşündüğü kuşu eline alan Sarıbaş, güvercinin hareket ettiğini fark etti. Sarıbaş, önce ıslatarak serinlettiği, ardından su içirdiği güvercinin yaşama tutunmasını sağladı.

Sarıbaş'ın öldüğü sanılan güvercini hayata döndürdüğü görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, görüntüleri sosyal medya hesabından, "Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır, diyordu şair...

Ve senden ümit kesmem, kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır, diye devam ediyordu...

Büyükşehir Belediyemiz itfaiye ekipleri, bitkin haldeki kumruya can suyu oldu. Biz böyle çok güzeliz." ifadesiyle paylaştı.

Gürkan, örnek davranışta bulunan itfaiye personelini makamında kabul ederek ödüllendirdi.

"Bütün canlılar bizim için kıymetlidir"

Başkan Selahattin Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, itfaiye personelini hassasiyetinden dolayı tebrik ettiğini söyledi.

İtfaiye eri sayesinde hayata tutunan kuşun veterinere götürülerek tedavisinin de yaptırıldığını aktaran Gürkan, "Bütün canlılar bizim için kıymetlidir. Bütün personelimizin aynı hassasiyeti göstermesi bizi memnun ediyor. Tüm birimlerimizin bu tür insani değerlere sahip çıkması hakikaten çok güzel." dedi.

"Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı"

İtfaiye personeli Özcan Sarıbaş ise bölgede araştırma yaparken kopan elektrik tellerinin yanında bir kuş olduğunu gördüğünü anlatarak şöyle devam etti:

"Kuşu elime aldığımda kıpırdadığını fark ettim ve hemen su verdim. Her gün nöbetimizi duayla devralıp duayla devrederiz. Duamıza da 'Allah'ım, tehlikeye düşmüş olan her canlının, özellikle küçük bir çocuk ya da yaşlı birinin imdadına geç kalmadan yetişebilmem için bana güç ver.' diye başlarız. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı."