Son Dakika Haberleri: İtfaiye erinin kalbi duran kediyi kurtarma çabası kamerada
Son Dakika Güncel Haber

İtfaiye erinin kalbi duran kediyi kurtarma çabası kamerada

1 saat önce

ISPARTA'da kalbi duran kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürmeye çalışan itfaiye erinin çabaları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İtfaiye erinin kalbi duran kediyi kurtarma çabası kamerada, System.String[]
ISPARTA'da kalbi duran kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürmeye çalışan itfaiye erinin çabaları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Isparta Modernevler Mahallesi'nde meydana geldi. Z.Ö., evde rahatsızlanan kedisi için veteriner bulamayınca Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binasına getirip, itfaiye erlerinden yardım istedi. Henüz bilinmeyen nedenle kalbi durduğu anlaşılan kediye önce kalp masajı yapan itfaiye eri ardından suni teneffüs yaparak hayata döndürmek istedi. Kedi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İtfaiye erinin kediyi hayata döndürme çabaları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.



Isparta, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çanakkale'deki altın ve gümüş madeni arama çalışmaları: Akşener nöbete katılacak
Belediyelerde akraba atamaları ve işten çıkarma tartışmaları ATO meclis üyesi, sokak ortasında öldürüldü Eski karısını bıçaklayıp öldürdükten sonra ona sarılıp ağladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 19:05:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtfaiye erinin kalbi duran kediyi kurtarma çabası kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]