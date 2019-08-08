İtfaiye erinin kalp masajı yaptığı kedi kurtarılamadı
30 dakika önce
Isparta'da bir vatandaşın yolda baygın bulduğu kedi, itfaiye erinin yaptığı suni teneffüs ve kalp masajına rağmen öldü.
Isparta Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:13 Kaynak: AA
'da bir vatandaşın yolda baygın bulduğu kedi, itfaiye erinin yaptığı suni teneffüs ve kalp masajına rağmen öldü.
Alınan bilgilere göre, Modern Evler Mahallesi'nde kedinin yolda hareketsiz yattığını gören bir vatandaş, yakın çevrede veteriner kliniği bulamayınca kediyi Isparta İtfaiye
Müdürlüğü'ne götürdü.
Burada kediye müdahale eden bir itfaiye eri, suni teneffüs ve kalp masajı yaptı.
Kedi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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