Son Dakika Haberleri: İtfaiye erinin kalp masajı yaptığı kedi kurtarılamadı
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İtfaiye erinin kalp masajı yaptığı kedi kurtarılamadı

30 dakika önce

Isparta'da bir vatandaşın yolda baygın bulduğu kedi, itfaiye erinin yaptığı suni teneffüs ve kalp masajına rağmen öldü.

İtfaiye erinin kalp masajı yaptığı kedi kurtarılamadı, System.String[]
Isparta'da bir vatandaşın yolda baygın bulduğu kedi, itfaiye erinin yaptığı suni teneffüs ve kalp masajına rağmen öldü.
Alınan bilgilere göre, Modern Evler Mahallesi'nde kedinin yolda hareketsiz yattığını gören bir vatandaş, yakın çevrede veteriner kliniği bulamayınca kediyi Isparta İtfaiye Müdürlüğü'ne götürdü.
Burada kediye müdahale eden bir itfaiye eri, suni teneffüs ve kalp masajı yaptı.
Kedi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:13 Kaynak: AA
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