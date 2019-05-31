Son Dakika Haberleri: İtfaiye erinin karga ile imtihanı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İtfaiye erinin karga ile imtihanı

2 saat önce

Gaziantep'te ağaçtaki yuvadan düşen yavru kargalara yardım etmek isteyen itfaiyeciler ve gazeteciler, anne ve baba karganın hışmına uğradı.

İtfaiye erinin karga ile imtihanı, System.String[]
Gaziantep'te ağaçtaki yuvadan düşen yavru kargalara yardım etmek isteyen itfaiyeciler ve gazeteciler, anne ve baba karganın hışmına uğradı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı üzerinde bir çam ağacında bulunan 4 yavru kargadan 2'si ağaçtan yere düştü. Ağacın hemen karşısında bulunan bir plazadaki çalışanların yavrunun düştüğünü fark etmesi üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yerde buldukları kargaya yardım etmek isteyen vatandaşlar, anne ve baba kargaların saldırısına uğrayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye erleri, 2 yavru kargayı bularak yuvasına bırakmak istedi. İtfaiye eri, yavrulara yaklaştığı anlarda anne ve baba kargaların saldırısına uğradı. Yangınlarda bile bu kadar zorlanmayan itfaiye eri, tek tek bulup yakaladığı yavruları önce açık alana taşıdı. Daha sonra itfaiye aracının merdiveni yardımıyla yavruları, düştüğü yuvaya koydu. İtfaiye eri, yavruları yuvasına koyduğu esnada de diğer kargaların hışmına uğradı. Elindeki yavru ile merdivendeki sepete binen itfaiye eri, kargaların saldırısı nedeniyle sepet içerisinde çömelerek durabildi.

İtfaiye erinin kargayla imtihanı, kimi zaman komik anlara kimi zaman ise korkutan görüntülere sahne oldu - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:50 Kaynak: İHA
Anne, İtfaiye, Gaziantep, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Skandal şirket uygulaması! Mini etek giyip fotoğrafını çeken çalışanlara ikramiye Kahraman anne 2 çocuğunu ölümden kurtardı Çocuğuna şırıngayla işkence eden anneden kan donduran itiraf: Ölmesi için yaptım Üretici isyan ediyor! Kiraz tarlada 7, markette 12,5 lira

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 14:55:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtfaiye erinin karga ile imtihanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]