Son Dakika Haberleri: İtfaiye erinin muay thai sevdası
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İtfaiye erinin muay thai sevdası

1 saat önce

Mersin'de itfaiye eri olarak görev yapan Abdurrahman Özgül, bir taraftan yangınlarla mücadele ederken, diğer taraftan da 2011'de dünya şampiyonluğu elde ettiği muay thai kariyerini sürdürüyor.

İtfaiye erinin muay thai sevdası, System.String[]

Mersin'de itfaiye eri olarak görev yapan Abdurrahman Özgül, bir taraftan yangınlarla mücadele ederken, diğer taraftan da 2011'de dünya şampiyonluğu elde ettiği muay thai kariyerini sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Abdurrahman Özgül, 2011 yılında Dünya O-Sport Şampiyonası'nda muay thai 56 kiloda şampiyon oldu.

Sonrasında Erdemli İtfaiye Grup Amirliğinde itfaiye eri olarak görev yapmaya başlayan 35 yaşındaki Özgül, mesai dışındaki zamanlarında antrenmanlarına devam etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdurrahman Özgül, sporu yaşamının vazgeçilmez bir parçası olarak gördüğünü belirtti.

Bir arkadaşının şampiyonluğundan esinlenerek spora başladığını aktaran Özgül, "İlk olarak tekvando yaptım, sonrasında muay thai ile devam ettim. Sevdim, bırakamadım, kopamadım. Sonuçta bir dünya şampiyonu olmak veya Avrupa'da derece yapmak insana gurur veriyor." ifadelerini kullandı.

İtfaiyecilik mesleğinin de kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Özgül, mesai arkadaşlarının kendisine yönelik ilgisinden dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

Yeni dereceler elde etmek istediğini ifade eden Özgül, mesai dışındaki zamanlarında antrenman yaparak organizasyonlara hazırlandığını aktardı.

İtfaiye, Mersin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 02:24 Kaynak: AA
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