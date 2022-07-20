İtfaiye erinin üzerinden düştüğü araç alevlere teslim oldu - Son Dakika
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İtfaiye erinin üzerinden düştüğü araç alevlere teslim oldu

20.07.2022 18:45
İtfaiye erinin üzerinden düştüğü araç alevlere teslim oldu

İtfaiye erinin üzerinden düştüğü araç alevlere teslim oldu Yangına müdahale eden itfaiye aracı alevlerin arasında kaldı Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinde otluk alandaki yangına müdahale eden itfaiye aracı alevlerin arasında kalırken araçtan düşen 1 itfaiye eri yaralandı.

İtfaiye erinin üzerinden düştüğü araç alevlere teslim oldu

Yangına müdahale eden itfaiye aracı alevlerin arasında kaldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinde otluk alandaki yangına müdahale eden itfaiye aracı alevlerin arasında kalırken araçtan düşen 1 itfaiye eri yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Şanlıurfa'nın Siverek İlçesine 27 kilometre uzaklıkta bulunan Beydeş kırsal Mahallesine bağlı Cuma Kale sokak yakınlarında yaşandı. Otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken aracın üzerine çıkan itfaiye erlerinden Cuma S. dengesini kaybederek yere düştü.

Mahallelinin yardımına koştuğu itfaiye eri, Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk müdahalesi burada yapılan yaralı, ambulansla Şanlıurfa merkeze sevk edilirken alevlerin arasında kalan itfaiye aracı yandı. Yangında sürücü kabini kullanılamaz hale geldi. Mahallelinin ekiplere destek vermesiyle yangın söndürülürken yanan araç ise çekiciye yüklenerek Siverek'e götürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Siverek, Tragger, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İtfaiye erinin üzerinden düştüğü araç alevlere teslim oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtfaiye erinin üzerinden düştüğü araç alevlere teslim oldu - Son Dakika
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