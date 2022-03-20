İtfaiye erleri derede mahsur kalan baykuş için seferber oldu - Son Dakika
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İtfaiye erleri derede mahsur kalan baykuş için seferber oldu

20.03.2022 12:20

İtfaiye erleri derede mahsur kalan baykuş için seferber oldu Halat yardımı ile indikleri sudan baykuşu işte böyle kurtardılar Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dereye düşerek mahsur kalan baykuş, itfaiye ekiplerince kurtarılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye erleri derede mahsur kalan baykuş için seferber oldu

Halat yardımı ile indikleri sudan baykuşu işte böyle kurtardılar

SAKARYA - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dereye düşerek mahsur kalan baykuş, itfaiye ekiplerince kurtarılarak tedavi altına alındı.

Taraklı ilçesi Hacımurat Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinden geçen dereye düşen baykuşun mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye erleri, mahsur kalan baykuş için kolları sıvadı. Halat yardımı ile soğuk suya inen itfaiye eri, dere yatağı içerisinde mahsur kalan baykuşu kurtardı. İtfaiye ekiplerinin baykuş kurtarma operasyonu ise çevredeki vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Baykuşun tedavisinin ardından tekrar doğal yaşamına bırakılacağı öğrenildi.

İtfaiye erleri derede mahsur kalan baykuş için seferber oldu
İtfaiye erleri derede mahsur kalan baykuş için seferber oldu
İtfaiye erleri derede mahsur kalan baykuş için seferber oldu

YORUMLAR
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Sakarya, Taraklı, İtfaiye, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İtfaiye erleri derede mahsur kalan baykuş için seferber oldu - Son Dakika


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