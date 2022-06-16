Daire başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Çevre Koruma Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü tarafından personelimize yönelik yılan türleri, yakalama yöntemleri ve sonrasında yapılması gerekenler ile ilgili eğitim gerçekleştirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Hayvanat Bahçesi, Kayseri, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İtfaiye erleri hayvanat bahçesinin yılanları üzerinde yakalama etiğimi aldı - Son Dakika

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