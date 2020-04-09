İtfaiye erleri korona virüse karşı kurban kesip dua etti - Son Dakika

Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, korona virüs salgınının son bulması için kurban kesip dua etti.



Sivas'ta itfaiye erleri, Dünya'da ve ülkemizde etkili olan korona virüs salgınının biran önce sona ermesi için İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde iki koyun kurban edilip dualar edildi.



Sivas Belediyesi Başkan Yardımcısı Kayhan Işık ve birim müdürleri de duaya katıldı.



Kurban etleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Hayat Ağacı Derneği'ne bağışlandı. - SİVAS