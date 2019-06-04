Son Dakika Haberleri: İtfaiye erleri önce yangını söndürdü, sonra bayramlaştı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İtfaiye erleri önce yangını söndürdü, sonra bayramlaştı

44 dakika önce

İtfaiye erleri önce yangını söndürdü, sonra bayramlaştı İtfaiye ekipleri yangında bayramlaştılarİSTANBUL - Esenyurt'ta bir geri dönüşüm deposunda yangın meydana geldi.

İtfaiye erleri önce yangını söndürdü, sonra bayramlaştı
İtfaiye ekipleri yangında bayramlaştılar
İSTANBUL - Esenyurt'ta bir geri dönüşüm deposunda yangın meydana geldi. Çıkan yangına müdahale eden itfaiye erleri, yangını söndürdükten sonra birbirleri ile bayramlaşarak hatıra pozu verdi.
Yangın, Esenyurt ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1632. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir geri dönüşüm deposunda bulunan malzemeler henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Çevredeki vatandaşlar, alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevredeki atıklara yangının sıçramasını önleyen itfaiye ekipleri çalışmaların ardından yangını söndürdü.
İtfaiyenin ekipleri yangında bayramlaştı
Yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen Avcılar, Esenyurt, Kıraç ve Bahçeşehir itfaiye ekipleri, yangını başarılı bir şekilde söndürdükten sonra birbirleriyle bayramlaştılar. Bayramın ilk günü sevdiklerinin yanında olamayan ancak vatandaşların yardımına koşan itfaiyeciler hatıra pozu da verdi.
İtfaiye erleri önce yangını söndürdü, sonra bayramlaştı
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:43 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Direğe çarpan otomobil 3'e bölündü, sürücü yaralandı Tatlı için şerbet hazırlarken yangın çıktı Adriano, Sao Paulo ile anlaştığını açıkladı Cezaevindeki cinayette dikkat çeken gelişme: Benim kardeşim iktidarsızdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 17:27:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtfaiye erleri önce yangını söndürdü, sonra bayramlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]