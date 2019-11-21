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İtfaiye erleri, yanan evdeki patlamada ölümden döndü
6 saat önce
Rusya'da yanan bir eve müdahale etmek için yaklaşan itfaiye erleri, yanan evdeki büyük patlamada ölümden döndü.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:44 Kaynak: DHA
Rusya'da yanan bir eve müdahale etmek için yaklaşan itfaiye erleri, yanan evdeki büyük patlamada ölümden döndü. Yerel medyaya konuşan itfaiye eri, giydikleri koruyucu giysi sayesinde yara almadıklarını söyledi.
Rusya'nın Omsk şehrinin güneyindeki Azovo kasabasında bir evde yangın çıktı. Yangına müdahale etmek için olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, eve yaklaştıkları sırada büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, yerel medyaya konuşan itfaiye erlerinden biri, üzerlerine giydikleri koruyucu giysi sayesinde şans eseri kimsenin yara almadığını söyledi.Patlamanın ardından yangının söndürüldüğü belirtildi.
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