İtfaiye erlerince kurtarılan yaşlı kadın, Belediye Başkanını yemeğe davet etti - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda görevli itfaiye ekipleri, Konya'nın Beyşehir ilçesinde üç gün önce mahsur kaldığı evinin balkonundan kurtardığı 80 yaşındaki Ayşe Kıvrak'ı evinde ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Beyşehir İtfaiye Müdürü Mehmet Gülcan, kapıya çıkan Kıvrak'a Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın selamlarını ileterek, gönderdiği hediyeleri sosyal mesafe kurallarına da dikkat ederek takdim etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, itfaiye görevlilerinin ziyareti esnasında Ayşe Kıvrak'ı cep telefonuyla arayarak görüştü. Başkan Altay, Kıvrak'a sağlık ve sıhhat durumunu, hal ve hatırını sordu.

Görüşme sırasında duygulanan ve gözleri yaşaran Kıvrak da "Ömrün çok olsun, iyi günler kuzum" diye seslendiği Başkan Altay'a, "Çok şükür sizin sayenizde iyiyim. Eşine selam söyle, sana iyi baksın. Çoluğunun çocuğunun da gününü gör inşallah. Yanımda itfaiye müdürü var. Para verdim, 'Gidin etli ekmek yiyin' dedim ama almadılar. Benim bildiğim bir dükkan var, gel sana da yedireyim." dedi.

Başkan Altay ise "O işleri yapmak bizim görevimiz." diye konuştu.

Başkan Altay, etli ekmek ikram etmek için kendisini Beyşehir'e davet eden yaşlı kadına; "Şu salgın bitsin, inşallah geliriz. Allah'a emanet ol." diye cevap verdi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 6 Nisan'da yaşanan olayda, Hacıarmağan Mahallesi'ndeki evinin balkonunda mahsur kalan Ayşe Kıvrak, itfaiye ekiplerince kurtarılmıştı.

Kıvrak, yanına gelen itfaiye görevlileri ve polis ekiplerine teşekkür ettikten sonra üzerinden çıkardığı paraları uzatarak, "Allah razı olsun beni kurtardınız. Alın bu parayı etli ekmek yiyin, çikolata alın" demişti. Parayı kabul etmeyerek bu işin görevleri olduğunu belirten itfaiye ve polis ekipleri, daha sonra adresten ayrılmıştı.