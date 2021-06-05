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Son dakika haber... İtfaiye erlerinden yürekleri ısıtan kurtarma operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber... İtfaiye erlerinden yürekleri ısıtan kurtarma operasyonu

05.06.2021 10:32

Son dakika 3. sayfa haberi... İtfaiye erlerinden yürekleri ısıtan kurtarma operasyonu Aracın motor kısmına giren yavru kedi için ekipler seferber oldu İtfaiye ekibi, kurtardıkları yaramaz kediye 'kaçak' ismini verdi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aracın motor kısmına sıkışan yavru kediyi uzun uğraşlar sonucu kurtaran...

İtfaiye erlerinden yürekleri ısıtan kurtarma operasyonu

Aracın motor kısmına giren yavru kedi için ekipler seferber oldu

İtfaiye ekibi, kurtardıkları yaramaz kediye 'kaçak' ismini verdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aracın motor kısmına sıkışan yavru kediyi uzun uğraşlar sonucu kurtaran itfaiye erleri, minik yavruya 'kaçak' ismini verdi.

Olay, İzmit ilçesi Turgut Mahallesi D100 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D100 Karayolu'nda otomobiliyle seyir halinde ilerleyen Mesut Özden, yola bir anda fırlayan yavru kediyi görünce aracını sağa çekti. Araçtan indiğinde kediyi göremeyen Özden, otomobilinin altına baktığında ise yavru kedinin motor kısmına girdiğini fark etti. Kediyi araçtan çıkarmaya çalışan Özden, başarılı olamayınca durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bildirdi.

İtfaiyeden kurtarma operasyonu

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kedinin aniden yola fırlayacak olmasını da göz önünde bulundurarak, araca dikkatle yaklaştı. Yavru kediyi kurtarmak için uzunca bir süre çaba sarf eden ekipler, motor kısmında sıkışan kediye ulaştı ancak yavru kedi bu kez de aracın arka tekerine girdi. Zorlu bir çalışmanın ardından kurtarılan yavru kedi, bu kez de panikle itfaiye aracının altına kaçtı. İtfaiye ekiplerinin, 'kaçak' ismini verdiği yavru kedi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na götürüldü.

Kurtarılan kedinin veteriner tarafından tedavisi ve aşılarının yapılacağı öğrenildi.

"Zorlu bir kurtarma operasyonuydu ama değdi"

Otomobiliyle seyir halinde olduğu sırada yavru kedinin bir anda yola fırladığını anlatan Mesut Özden, "Kedi yola bir anda fırladığı için bende aracımı yavaşlatarak, dörtlülerimi yaktım. Aracımı hemen sağa çektim ve durdurdum. Daha sonra bir süre kedinin çıkmasını bekledim ama çıkmadı. Aracın altına eğilip baktığımda kedinin motor kısmına girdiğini gördüm. Çevredeki trafik polisi sağ olsun çok yardımcı oldu. Kediyi çıkarmak için çok uğraştık. Hatta ufaklık parmağımı da ısırdı. Biz kurtarma çalışmasında başarılı olamayınca itfaiye ekipleri geldi. Zorlu bir kurtarma operasyonuydu ama değdi" dedi.

Son dakika haber... İtfaiye erlerinden yürekleri ısıtan kurtarma operasyonu
Son dakika haber... İtfaiye erlerinden yürekleri ısıtan kurtarma operasyonu
Son dakika haber... İtfaiye erlerinden yürekleri ısıtan kurtarma operasyonu
Son dakika haber... İtfaiye erlerinden yürekleri ısıtan kurtarma operasyonu
Son dakika haber... İtfaiye erlerinden yürekleri ısıtan kurtarma operasyonu
Son dakika haber... İtfaiye erlerinden yürekleri ısıtan kurtarma operasyonu
Son dakika haber... İtfaiye erlerinden yürekleri ısıtan kurtarma operasyonu
Son dakika haber... İtfaiye erlerinden yürekleri ısıtan kurtarma operasyonu
Son dakika haber... İtfaiye erlerinden yürekleri ısıtan kurtarma operasyonu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... İtfaiye erlerinden yürekleri ısıtan kurtarma operasyonu - Son Dakika


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