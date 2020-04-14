İtfaiye erlerinin kedi yavrularına yaptığı suni teneffüs duygulandırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtfaiye erlerinin kedi yavrularına yaptığı suni teneffüs duygulandırdı - Son Dakika

İtfaiye erlerinin kedi yavrularına yaptığı suni teneffüs duygulandırdı

7 saat önce

Muğla'da yangın çıkan konteynerdeki 4 kedi yavrusundan ikisini suni teneffüsle hayata döndürme anları kameralara yansıyan itfaiye erlerinin verdikleri mücadele büyük takdir topladı.

İtfaiye erlerinin kedi yavrularına yaptığı suni teneffüs duygulandırdı, System.String[]

Muğla'da yangın çıkan konteynerdeki 4 kedi yavrusundan ikisini suni teneffüsle hayata döndürme anları kameralara yansıyan itfaiye erlerinin verdikleri mücadele büyük takdir topladı.

Bodrum ilçesindeki bir marketin atık karton toplama konteynerinde dün çıkan yangına müdahale eden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum Grup Amirliği ekibi, konteyner içerisinde dört kedi yavrusunun olduğunu fark etti.

Ekipler, kedileri kurtarmak için yoğun çaba gösterdi. İtfaiye erleri Tolgahan Akman (30), Hasan Demirtaş (33) ve esnaf Yılmaz Polat kedilerden ikisini yarım saat boyunca yaptıkları suni teneffüsle hayata döndürürken ikisini kurtaramadı.

"Görevimiz insanların ve bütün canlıların can ve mal güvenliğini sağlamak"

Cep telefonu kamerasına da yansıyan hayati mücadeleyi AA muhabirine anlatan Akman, yangının hemen ardından gittikleri bölgede sesler geldiğini duyunca konteynerde arama yaptıklarını söyledi.

Konteynerde dört kedi yavrusuyla karşılaştıklarını ifade eden Akman, buldukları yavrudan ikisinin yaşamadığını, diğer ikisinin de ölmek üzere olduğunu görünce çok üzüldüklerini dile getirdi.

Diğer iki yavrunun ölmemesi için uğraş verdiklerini ifade eden Akman, "Yaptığımız müdahaleyle yavrulardan ikisini hayata döndürmeyi başardık. Nefes almaları için suni solunum uyguladık, burunlarına üfledik, midelerindeki suyu boşalttık ve masaj yaptık. Ölen yavrular için elimizden bir şey gelmedi. Bizim görevimiz insanların ve bütün canlıların can ve mal güvenliğini sağlamak." diye konuştu.

"Bir canlının yeniden hayata tutunması kadar güzel bir şey olamaz"

Akman'ın ekip arkadaşı Demirtaş da konteyner içindeki yavruları görünce çok etkilendiğini ifade etti.

Yavruları hayata döndürmek için dakikalarca uğraştıklarını belirten Demirtaş, "Kendi çabalarımızla müdahale ettik, onları hayatta tutmayı başardık. İki yavrunun tekrar hayata döndüğünü görünce çok mutlu olduk. Ölmek üzere olan bir canlının yeniden hayata tutunması kadar güzel bir şey olamaz. Ölen yavrulara da çok üzüldük." dedi.

Demirtaş, kurtarma çalışmasını izleyenlerin, kedilerin hayatta kalmasına çok sevindiğini söyledi.

"İtfaiye erleri elinden geleni fazlasıyla yapmışlar"

Veteriner hekim Cahit Gürsel Bellek de itfaiyenin müdahale görüntülerini izlediğini dile getirdi.

Müdahalenin gayet yerinde olduğunu vurgulayan Bellek, "Beyine oksijen ve kan akımı gitmesi için vücuda ilk aşamada oksijen gerekir. Bu da suni solunumla sağlanır. Kimisi hayatta kalmayı başarırken, kimisini de kurtaramayız. Kendi adıma bir veteriner hekim olarak itfaiye erlerine çok teşekkür ediyorum. Herkes elinden geleni fazlasıyla yapmış." ifadelerini kullandı.

Öte yandan yavrulardan biri market çalışanı Sibel Turan tarafından sahiplendi. Turan'ın "Duman" adını verdiği yavrunun çekilen video görüntülerinde sağlık durumunun gayet iyi olduğu görüldü. Diğer yavru ise annesinin yanına bırakıldı.

İtfaiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 11:50 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi! İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü Vatandaşların 10 Nisan gecesi marketlere akın etmesi, Türkiye'de yeni salgın riski oluşturdu Salgın sebebiyle kızamık aşı kampanyaları ertelendi: 117 milyon çocuk etkilenebilir Bahçede yakalanan şüpheli, ev sahibi kovalayınca 5 metrelik yükseklikten dere yatağına düştü Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı ABD'de koronavirüs nedeniyle kısır kalmaktan korkan erkekler sperm bankasına başvuruyor Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi
Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu         
18:44
Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım         
18:40
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor         
18:11
Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı         
18:07
Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi         
18:06
Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı         
17:59
Yusuf Günay, koronavirüsü yendi Yusuf Günay, koronavirüsü yendi         
17:49
Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz         
17:45
ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü         
17:42
Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı         
17:29
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti         
17:22
Jose Sosa: Fenerbahçe'yi reddedip, Trabzonspor'a gittim Jose Sosa: Fenerbahçe'yi reddedip, Trabzonspor'a gittim         
17:16
Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti         
17:13
TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak         
17:09
Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı         
17:01
Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu         
16:56
AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor         
16:51
Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi         
16:43
Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak         
16:35
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı         
16:28
Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor         
16:19
ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi         
16:18
ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı         
15:59
Endonezya'da sokağa çıkanlar, 'kefenli hayaletlerle' korkutuluyor Endonezya'da sokağa çıkanlar, 'kefenli hayaletlerle' korkutuluyor         
15:48
Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle         
15:45
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı         
15:43
Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar         
15:42
IMF: Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 5 küçülecek IMF: Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 5 küçülecek         
15:36
İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi         
15:29
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık         
15:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2020 19:04:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İtfaiye erlerinin kedi yavrularına yaptığı suni teneffüs duygulandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]