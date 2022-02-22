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Son dakika... Üç ev alev alev yandı, bir okul tahliye edildi... İtfaiye erlerinin ölümden döndüğü anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika... Üç ev alev alev yandı, bir okul tahliye edildi... İtfaiye erlerinin ölümden döndüğü anlar kamerada

22.02.2022 10:08

Son dakika 3. sayfa haberi: Üç ev alev alev yandı, bir okul tahliye edildi.

Üç ev alev alev yandı, bir okul tahliye edildi... İtfaiye erlerinin ölümden döndüğü anlar kamerada

Bursa'da ilköğretim okulu yanındaki ahşap 3 ev alev alev yandı

Okulun bir bloğundaki öğrenciler yangın sebebiyle tahliye edildi

İtfaiye ekipleri çöken çatı altında kalmaktan son anda kurtuldu

BURSA - Bursa'da bir ilköğretim okulunun etrafındaki 3 ahşap ev alev alev yanınca okulunun bir bloğu tahliye edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Okul bahçesine çıkarılan çocuklar yangını korku dolu gözlerle izledi.

Edinilen bilgiye göre, yangın Bursa'nın Gürsu ilçesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir okulun hemen bitişiğindeki ahşap evde başladı. Bacanın tutuşması sonucu ahşap evde çıkan yangında alevler kısa sürede binayı sardı. Yandaki bitişik 2 eve de sıçrayan alevleri görenler polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait ekipler, alevlere müdahale etti. Evlerin eski ve ahşap olmasından dolayı yer yer çökmeler yaşandı. Polis ekipleri sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı.

İtfaiye ekipleri ölümden döndü

Söndürme çalışmalarının yapıldığı sırada bir evin çatısının çökmesi sonucu itfaiye ekipleri ölümden döndü. O anlar ise anbean kaydedildi. Öte yandan yanan ahşap evlerin ilkokulun yanında olması sebebiyle iki bloklu ilkokulun bir bloğu güvenlik amacıyla boşaltıldı. İtfaiye ekipleri okulun bahçesinden de yangına müdahalede bulundu.

Yangında evlerde yaşayan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında 3 ev kullanılamaz hale gelirken, maddi zarar oluştu. Yangın anında Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ta vatandaşları yalnız bırakmadı.

Polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

Son dakika... Üç ev alev alev yandı, bir okul tahliye edildi... İtfaiye erlerinin ölümden döndüğü anlar kamerada
Son dakika... Üç ev alev alev yandı, bir okul tahliye edildi... İtfaiye erlerinin ölümden döndüğü anlar kamerada
Son dakika... Üç ev alev alev yandı, bir okul tahliye edildi... İtfaiye erlerinin ölümden döndüğü anlar kamerada
Son dakika... Üç ev alev alev yandı, bir okul tahliye edildi... İtfaiye erlerinin ölümden döndüğü anlar kamerada
Son dakika... Üç ev alev alev yandı, bir okul tahliye edildi... İtfaiye erlerinin ölümden döndüğü anlar kamerada
Son dakika... Üç ev alev alev yandı, bir okul tahliye edildi... İtfaiye erlerinin ölümden döndüğü anlar kamerada
Son dakika... Üç ev alev alev yandı, bir okul tahliye edildi... İtfaiye erlerinin ölümden döndüğü anlar kamerada
Son dakika... Üç ev alev alev yandı, bir okul tahliye edildi... İtfaiye erlerinin ölümden döndüğü anlar kamerada
Son dakika... Üç ev alev alev yandı, bir okul tahliye edildi... İtfaiye erlerinin ölümden döndüğü anlar kamerada
Son dakika... Üç ev alev alev yandı, bir okul tahliye edildi... İtfaiye erlerinin ölümden döndüğü anlar kamerada
Son dakika... Üç ev alev alev yandı, bir okul tahliye edildi... İtfaiye erlerinin ölümden döndüğü anlar kamerada
Son dakika... Üç ev alev alev yandı, bir okul tahliye edildi... İtfaiye erlerinin ölümden döndüğü anlar kamerada

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Son dakika... Üç ev alev alev yandı, bir okul tahliye edildi... İtfaiye erlerinin ölümden döndüğü anlar kamerada Son dakika... Üç ev alev alev yandı, bir okul tahliye edildi... İtfaiye erlerinin ölümden döndüğü anlar kamerada Aranması olan kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle direğe çarptı Aranması olan kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle direğe çarptı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Üç ev alev alev yandı, bir okul tahliye edildi... İtfaiye erlerinin ölümden döndüğü anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Üç ev alev alev yandı, bir okul tahliye edildi... İtfaiye erlerinin ölümden döndüğü anlar kamerada - Son Dakika
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