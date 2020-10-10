Son dakika... İtfaiye faciayı önledi - Son Dakika

İtfaiye faciayı önledi

Müstakil evin bahçesinde çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil bir evin bahçesinde çıkan yangın, eve sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cırgalan Mahallesi 381. Sokak üzerindeki müstakil evin bahçesindeki odunlar, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yandı. Yangın kısa süre içerisinde bahçeyi sararken, kamelyalarda tutuştu. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de bahçede çıkan yangını eve sıçramadan kontrol alarak söndürdü. Ev sakinleri de yangının söndürülmesiyle beraber rahat bir nefes aldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.