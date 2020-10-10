Son dakika... İtfaiye faciayı önledi - Son Dakika

Son dakika... İtfaiye faciayı önledi
10.10.2020 16:35
Son dakika haberler: İtfaiye faciayı önledi Müstakil evin bahçesinde çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil bir evin bahçesinde çıkan yangın, eve sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İtfaiye faciayı önledi
Müstakil evin bahçesinde çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü
KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil bir evin bahçesinde çıkan yangın, eve sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cırgalan Mahallesi 381. Sokak üzerindeki müstakil evin bahçesindeki odunlar, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yandı. Yangın kısa süre içerisinde bahçeyi sararken, kamelyalarda tutuştu. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de bahçede çıkan yangını eve sıçramadan kontrol alarak söndürdü. Ev sakinleri de yangının söndürülmesiyle beraber rahat bir nefes aldı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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