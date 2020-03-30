Son Dakika › Güncel › İtfaiye görevlileri Abide Meydanı'nı dezenfekte etti - Son Dakika
İtfaiye görevlileri Abide Meydanı'nı dezenfekte etti
6 saat önce
Ağrı'da koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında itfaiye ekiplerince Abide Meydanı yıkanarak temizlik çalışması yapıldı.
Ağrı'da koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında itfaiye ekiplerince Abide Meydanı yıkanarak temizlik çalışması yapıldı.
Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklardaki temizlik çalışmasını sürdürüyor.
Ekipler, Atatürk Anıtı'nında bulunduğu Abide Meydanı'nda deterjan döküp yerleri fırçallayla yıkayarak temizlik çalışması yaptı.
Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelini de yıkayan ekipler, çalışma sonunda 'Biz sizler için dışarıdayız, sizde lütfen evde kalın' mesajı vererek vatandaşların evlerinde kalmalarını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 10:20 Kaynak: AA
Son Dakika Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, Milli Dayanışma Kampanyası'na bir aylık maaşıyla destek oldu İki uzman yeni koronavirüs araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Vakaların yarısı hayalet pozitif ABD'li sanatçı Della Miles 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi