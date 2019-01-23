İtfaiye Görevlilerinin "Usulsüzlük" Davasında Karar

Çalışma ruhsatı almak isteyen alışveriş merkezleri ve iş yerlerine usulsüz belge düzenledikleri öne sürülen itfaiye görevlilerinin de aralarında yer aldığı 129 sanığın, "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yargılandığı davada, 105 sanığın "resmi belgede sahtecilik" suçundan 1 yıl 6...

Çalışma ruhsatı almak isteyen alışveriş merkezleri ve iş yerlerine usulsüz belge düzenledikleri öne sürülen itfaiye görevlilerinin de aralarında yer aldığı 129 sanığın, "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yargılandığı davada, 105 sanığın "resmi belgede sahtecilik" suçundan 1 yıl 6 ay ile 68 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.



İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatlar hazır bulundu.



Duruşmaya katılan sanıklar ve avukatlar, son savunmasını yaptı.



Savunmaların ardından dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, iddianamede yer alan 42 eylemle ilgili sanıklar hakkında hüküm verdi. Heyet, iddianamede yer alan 129 sanık hakkında "rüşvet almak ve vermek suçunu" işledikleri sabit olmadığından beraatlerine karar verdi.



"Resmi belgede sahtecilik yapmak" suçundan 105 sanık hakkında 1 yıl 6 aydan 68 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası verilirken, 18 sanığın ise bu suçtan beraatine hükmedildi.



İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz işlemler yaptığı öne sürülen iş yeri sahipleri ile itfaiye görevlilerinin de aralarında yer aldığı 129 şüpheli hakkında, "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından iddianame hazırlandı.



Hazırlanan 467 sayfalık iddianamede, şüphelilerin karıştıkları suça konu olan 42 eyleme yer verildi. İtfaiye görevlisi şüphelilerin, usulsüz yangın raporu hazırlanmasına aracı oldukları ve bunun karşılığında rüşvet aldıkları öne sürülen iddianamede, 6 şüpheli hakkında "rüşvet almak ve vermek" suçundan 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.



İddianamede, diğer şüpheliler hakkında ise "rüşvet almak ve vermek" ile "kamu görevlisinin resmi belgede sahtecilik" suçlarından 7 yıldan 25'er yıla kadar hapsi talep edildi.

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