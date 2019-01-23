Son Dakika Haberleri: İtfaiye Görevlilerinin "Usulsüzlük" Davasında Karar

İtfaiye Görevlilerinin "Usulsüzlük" Davasında Karar

1 saat önce

İŞYERLERİNE usulsüz çalışma ruhsatı verilmesiyle ilgili aralarında işyeri sahipleri ve itfaiye görevlilerinin de bulunduğu 129 sanıklı davada karar çıktı.

İtfaiye Görevlilerinin
İŞYERLERİNE usulsüz çalışma ruhsatı verilmesiyle ilgili aralarında işyeri sahipleri ve itfaiye görevlilerinin de bulunduğu 129 sanıklı davada karar çıktı. Tüm sanıklar, "Rüşvet almak ve vermek suçundan beraat ederken; 105 sanık "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 1 yıl 3 aydan 68 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı. 

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki gün boyunca görülen duruşmada, sanıklar ve avukatları son savunmalarını yaptı. Savunmaların ardından dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, iddianamede yer alan 42 eylemle ilgili sanıklar hakkında hüküm verdi. Heyet, 129 sanık hakkında "Rüşvet almak ve vermek suçunu" işledikleri sabit olmadığından beraatlerine karar verdi. "Resmi belgede sahtecilik yapmak" suçundan 105 sanık hakkında ise 1 yıl 6 aydan 68 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası verildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:00 Kaynak: DHA

İstanbul, İtfaiye, Güncel
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