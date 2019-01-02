Son Dakika Haberleri: İtfaiye Görevlilerinin Yangına Müdahalesini Gözyaşlarıyla İzledi

İtfaiye Görevlilerinin Yangına Müdahalesini Gözyaşlarıyla İzledi

1 saat önce

DÜZCE'de, Zürriyet Otlu'ya ait tek katlı evin odunluğunda çıkan yangın, itfaiye görevlilerince söndürüldü.

İtfaiye Görevlilerinin Yangına Müdahalesini Gözyaşlarıyla İzledi, System.String[]
DÜZCE'de, Zürriyet Otlu'ya ait tek katlı evin odunluğunda çıkan yangın, itfaiye görevlilerince söndürüldü. Otlu, itfaiye erlerinin çalışmalarını gözyaşı dökerek, izledi.

Karaca Mahallesi 1303 Sokak'ta bulunan, Zürriyet Otlu'ya ait, tek katlı evin odunluğunda öğleden sonra yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle odunluğu saran alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine sokağa gelen itfaiye görevlileri, yangını eve sıçramadan söndürdü. Oğluyla yaşayan Zürriyet Otlu, söndürme çalışmalarını gözyaşı dökerek, izledi. Alevleri kendisinin de söndürmeye çalıştığını; ancak başarılı olamadığını ağlayarak, anlatan Otlu, "Yangını kendim söndürmeye çalıştım, beceremedim. Allah razı olsun; komşularım, itfaiyeye haber verdiler. Neden kaynaklandığını bilmiyorum" dedi.

- Zce

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:07 Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel
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