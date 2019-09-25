Ereğli ilçesinde İtfaiye Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihlerinin İtfaiye Haftası olarak kutlandığını ve ilçe genelinde de çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Ateş, ekipman ve araç kapasitesi yönünden Batı Karadeniz bölgesinin en modern itfaiye teşkilatı olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu yıl ev, araç, örtü yangını başta olmak üzere 142 yangın, 14'ü insan, 137'si hayvan olmak üzere toplam 151 kurtarma olayı ve 118 su baskını olayına müdahale edilmiştir. Yeni kurduğumuz araç takip sistemiyle araçlarımız olaylara giderken merkezden hangi adrese ve nereden gittiği görülebilecektir. Müdürlüğümüzün öncelikli hedefi yangınlara müdahale etmek değil halkımızı bilinçlendirerek yangına karşı önlem almasını sağlamaktır. Kreşler, okullar, kamu kurumları ve özel sektörde eğitim ve tatbikatlarımız devam etmektedir. Sürekli olarak yaptığımız, eğitim ve tatbikatlarda yaklaşık yılda 10 bin kişiye ulaşmışız."

Konuşmanın ardından itfaiye ekipmanlarının yer aldığı stant ile ekiplerin çalışmalarını gösteren fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Törene, Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, kurum müdürleri, çok sayıda itfaiye eri, gönüllü itfaiyeciler ve öğrenciler katıldı.