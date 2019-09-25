Son Dakika Haberleri: İtfaiye Haftası
Son Dakika Güncel Haber

İtfaiye Haftası

2 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, "İtfaiye Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İtfaiye Haftası, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, "İtfaiye Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İtfaiye amiri Ferdi Maden, burada yaptığı konuşmada, itfaiyeciliğin bilgi, tecrübe, cesaret ve özveri isteyen, en riskli ve en stresli mesleklerden biri olduğunu belirtti.

Etkinlikte, yüksek katlı binalarda yangında mahsur kalan öğrencinin kurtarılma tatbikatı gerçekleştirildi. Daha sonra itfaiye ekiplerinin hazırladığı teçhizat ve ekipmanların sergisi gezildi.

Yaşam Parkı Doğal Gölet'te suda boğulma tehlikesi geçiren kişinin kurtarılması ve dalgıç gösterilerinin ardından etkinlik sona erdi.

Zonguldak, Çaycuma, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:43 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Babasından miras kalan 1949 model cipe gözü gibi bakıyor
Cami imamının çocuklara korku filmi izletmesi ailelerin tepkisini çekti DEAŞ üyesi, sosyal medyadaki "Yakında inşallah" terör paylaşımını para karşılığında yapmış Aydın Doğan Hilton Bosphorus'u satışa çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2019 18:43:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtfaiye Haftası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]