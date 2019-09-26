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İtfaiye Haftası

45 dakika önce

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanacak olan İtfaiye Haftası nedeniyle itfaiye personelini ziyaret etti.

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Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanacak olan İtfaiye Haftası nedeniyle itfaiye personelini ziyaret etti.


Başkan Yaka'nın ziyaretinde belediye meclis üyeleri de yer aldı.

İtfaiye personeli ile sohbet eden Başkan Yaka, haftalarını kutladı.


Başkan Yaka, itfaiye ekibinin yaptıkları işin kutsal bir iş olduğunu ifade ederek, "Canları pahasına çalışan ekibin ayrıcalığı hak ettiğini belirterek, Özveri gerektiren zor bir meslek, sorumluluğu ağır bir görev. Yangında, afetlerde, kazalarda yardıma koşan ilk sizlersiniz. İşinizde Allah kolaylıklar ve size de güç versin." dedi.

Mehmet Yaka, Karapınar, İtfaiye, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:16 Kaynak: AA
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