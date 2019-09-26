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İtfaiye Haftası

1 saat önce

İl Jandarma Komutanlığında görevli ekipler, Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

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İl Jandarma Komutanlığında görevli ekipler, Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ekipler, İtfaiye Haftası kapsamında itfaiye personeline çeşitli hediyeler takdim etti.

İtfaiyeciler de ekiplere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Devrek Belediye Başkanı'ndan ziyaret

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Müdürlüğü personelini ziyaret etti.

Bozkurt, personeli kutlayarak pasta kesti, çiçek takdim etti.


Devrek Belediyesi İtfaiye personeli de kendilerine verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:24 Kaynak: AA
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