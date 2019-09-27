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İtfaiye Haftası

39 dakika önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli, Erdemli ilçesindeki huzurevini ziyaret etti.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli, Erdemli ilçesindeki huzurevini ziyaret etti.

İtfaiye Haftası dolayısıyla düzenlenen ziyarette, Daire Başkanı Mehmet Bahtiyar Aydın ve itfaiye personeli, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Aydın, buradaki konuşmasında, "Bu yıl İtfaiye Haftası kutlamasını büyüklerimizle bir arada geçirmek istedik. Hepinizin ellerinden öpüyor, birlikte olmaktan son derece mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum." dedi.

Ziyarette, huzurevi sakinleriyle sohbet eden itfaiyeciler, birlikte pasta da kesti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Erdemli, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:00 Kaynak: AA
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