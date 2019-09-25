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"İtfaiye Haftası" etkinlikleri

43 dakika önce

Amasya'da "İtfaiye Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yapılan yangın ve trafik kazası tatbikatı yoğun ilgi gördü.

Amasya'da "İtfaiye Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yapılan yangın ve trafik kazası tatbikatı yoğun ilgi gördü.

Amasya Macit Zeren Fen Lisesi'nde düzenlenen tatbikatta itfaiye ekipleri, senaryo gereği yangın çıkan okulun dördüncü katındaki öğrencileri kurtarıp, kaza sonucu alev alan aracın içinde sıkışan sürücüyü çıkardı.

Öğrencilere ilk yardımın nasıl yapılacağı ve acil durumda nasıl davranmaları konusunda bilgi veren itfaiye ekipleri, okul bahçesinde kurdukları stantlarda öğrencilere kullandıkları aletleri tanıttı.

Etkinliği öğrencilerle birlikte izleyen Amasya Valisi Osman Varol ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, itfaiye ekiplerini başarılı tatbikattan dolayı kutlayıp tebrik etti.

Vali Varol, itfaiyenin sadece yangın söndürmekte değil trafik kazası, boğulma, afet gibi durumlarda da çok önemli kurtarma görevi üstlendiğini belirterek, şunları dile getirdi:

"Trafik kazalarında itfaiye teşkilatımız çok büyük yardımlarda bulunmaktadır, bugün boğulma olaylarında kendi dalgıç ekipleriyle yardımda bulunmaktadır. Herhangi bir yerde mahsur kalan insanlarımızı veya hayvanların kurtulması için gereken her türlü çalışmayı yapabilecek eğitime ve donanıma sahiptirler. Bu yönüyle çok modern, çok yönlü, insanlarımızın en dar zamanında onlarla birlikte olan gerçekten kuvvetli bir teşkilat."

Belediye Başkanı Sarı da itfaiye ekiplerinin gelişen teknolojiyle beraber her geçen gün kendisini daha da geliştirdiğini ifade etti.

İtfaiye Haftası etkinlikleri

İtfaiye, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 07:06 Kaynak: AA
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