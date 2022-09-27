İtfaiye Haftası, Aliağa'da tatbikatla kutlandı

İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Aliağa Demokrasi Meydanı'nda tatbikat düzenlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, hafta kapsamında organize edilen etkinlikte yangın söndürme ve trafik kazasına müdahale tekniklerini sergiledi.

İki aracın çarpışması sonucu yangın çıkması senaryosuyla düzenlenen tatbikatta ayrıca yüksekte mahsur kalan bir kişinin kurtarılması da canlandırıldı.

İzmir Büyükşehir İtfaiyesi Kuzey Bölge Amiri Kerim Köse, kabiliyet ve becerileri geliştirmek ve halka itfaiyecilikle ilgili bazı bilgileri aktarmak üzere bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.