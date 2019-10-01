Son Dakika Haberleri: İtfaiye haftası etkinlikleri sürüyor
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İtfaiye haftası etkinlikleri sürüyor

10 dakika önce

Türk İtfaiye Teşkilatının 305. Kuruluş yılı nedeniyle Kilis'te çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İtfaiye haftası etkinlikleri sürüyor, System.String[]

Türk İtfaiye Teşkilatının 305. Kuruluş yılı nedeniyle Kilis'te çeşitli etkinliklerle kutlandı.


Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İtfaiye haftası nedeniyle eğitimler verildi. Hafta nedeniyle Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Başkan Yardımcıları Servet Ramazan, Mustafa Tohumcu İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti. Etkinlikler kapsamında İtfaiye Müdürlüğünü kent merkezinde itfaiye araçları ile şehir turu attı. Öğrencilere itfaiyeciliğin önemi anlatıldı. İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Yardım Müdürlüğü ve Kilis Kan Merkezi ile müşterek bir program yapılarak İtfaiye bahçesinde düzenlenen etkinlikle kan bağışında bulundu. - KİLİS

Kilis Belediyesi, İtfaiye, Kilis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:11 Kaynak: İHA
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