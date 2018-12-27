İtfaiye Hizmet Aracı Şarampole Devrildi
1 saat önce
Bolu'da, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan itfaiye hizmet aracı şarampole devrildi.
Bolu
'da, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan itfaiye hizmet aracı şarampole devrildi.
Alınan bilgiye göre, Kartalkaya
bölgesindeki tesisin denetiminden dönen Ü.T. idaresindeki 14 GA 329 plakalı Bolu Belediyesi İtfaiyesine ait kamyonet, Kındıra köyü mevkisinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.
Buzlu yolda kayan araç, şarampole devrildi.
Kaza sonrası sürücü ve itfaiye amiri K.C, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İtfaiye personeli kazadan yara almadan kurtuldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, aracı bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:54 Kaynak: AA
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