İtfaiye karaca için seferber oldu
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde bahçe kapısına sıkışan karaca Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:58 Kaynak: İHA
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bahçe kapısına sıkışan karaca Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Fatsa ilçesi Hamlık Mahallesi'nde bahçe kapısına sıkışan karacayı gören vatandaşlar durumu Fatsa İtfaiye Grup Amirliği'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgeye gelerek karacayı sıkıştığı yerden çıkardı. Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan ekipler ardından karacayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. - ORDU
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