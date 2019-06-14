Son Dakika Haberleri: İtfaiye karga yavruları için alarma geçti
Son Dakika Genel Haber

İtfaiye karga yavruları için alarma geçti

1 saat önce

İtfaiye karga yavruları için alarma geçtiERZURUM - Erzurum'un Narman ilçesinde itfaiye ekipleri mahsur kalan karga yavruları için seferber oldu.

İtfaiye karga yavruları için alarma geçti
ERZURUM - Erzurum'un Narman ilçesinde itfaiye ekipleri mahsur kalan karga yavruları için seferber oldu.
Edinilen bilgileri göre, Narman ilçesi Camii Kebir Mahallesinde bir iş yerinin çatısında mahsur kalan karga yavruları Narman İtfaiye istasyonu ekiplerince kurtarıldı.
Mahalle sakinlerinin durumu itfaiyeye bildirmesinin ardından harekete geçen Narman İtfaiye istasyonu ekipleri titiz bir çalışma ile çatıda mahsur kalan karga yavrularını tek tek kurtardılar. İtfaiye ekiplerinin hassasiyeti ve özverili çalışması mahalle sakinlerince takdirle karşılandı.
İtfaiye karga yavruları için alarma geçti
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:00 Kaynak: İHA
Erzurum, Narman, İtfaiye, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güvercin almak ev almaktan bile daha zor! İşte duyanları şaşkına çeviren şartlar İkinci kez girdiği iş yerinde demir parmaklıkta asılı kalan hırsız yakalandı Üvey kızlarına cinsel istismar sanığına 29 yıl hapis cezası Çocuğun kopan parmağını AFAD ve itfaiye buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 12:48:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtfaiye karga yavruları için alarma geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]