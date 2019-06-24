Son Dakika Haberleri: İtfaiye kediyi botla denize açılarak kurtardı
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İtfaiye kediyi botla denize açılarak kurtardı

32 dakika önce

Silivri'de kanalizasyon borusunda sıkışan kedi, botla denize açılan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İtfaiye kediyi botla denize açılarak kurtardı, System.String[]
Silivri'de kanalizasyon borusunda sıkışan kedi, botla denize açılan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Piri Mehmet Paşa Mahallesi sahilinde yaya köprüsünün altında bulunan kanalizasyon borusunda kedinin sıkıştığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
Bunun üzerine olay yerine Silivri itfaiyesinden kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ulaşılması zor noktada bulunan kediyi kurtarmak için bot kullandı.
Botla denize açılan ekiplerce kurtarılan kedi, doğaya salındı.
Vatandaşlar, köprüde kurtarma çalışmalarını izledi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:36 Kaynak: AA
Silivri, İtfaiye, Güncel
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