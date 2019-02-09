Son Dakika Haberleri: İtfaiye Kuyuya Düşen İnek İçin Seferber Oldu

İtfaiye Kuyuya Düşen İnek İçin Seferber Oldu

6 dakika önce

İzmir'in Tire ilçesinde kuyuya düşen inek için itfaiye ekipleri seferber oldu.

İtfaiye Kuyuya Düşen İnek İçin Seferber Oldu, System.String[]
İzmir'in Tire ilçesinde kuyuya düşen inek için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Peşrefli Mahallesi Kirvanlı mevkiinde bir çiftlikte bulunan yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyunun yan tarafının göçmesiyle bir inek kuyuya düştü. Durumu gören çiftlik sahibi İsmail Zengi, hemen itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vinç yardımıyla çıkarılması gereken inek için İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından yardım İstedi. İzmir'den gelen tam donanımlı araç kuyunun etrafında yol olmaması nedeniyle kuyu yakınına giremezken, sabah saatlerinde ineğin iş makineleriyle çıkaracağı öğrenildi.

Öte yandan ineğinin sabah çıkarılacağını öğrenen İsmail Zengi, saman atarak kuyudaki ineğini beslerken, hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:38 Kaynak: İHA

Tire, İzmir, İtfaiye, 3. Sayfa
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