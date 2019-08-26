Son Dakika Haberleri: İtfaiye kuyuya düşen koçu kurtardı
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İtfaiye kuyuya düşen koçu kurtardı

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gördes ilçesinde atıl durumda bulunan su kuyusuna düşen koçu kurtarmak için operasyon düzenledi.

İtfaiye kuyuya düşen koçu kurtardı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yoğunluğunu trafik kazalarının oluşturduğu kurtarma operasyonlarının yanı sıra çeşitli kurtarma operasyonları ile de ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatıyor.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gördes ilçesi Kıymık Mahallesi Kocaoğuz mevkiinde bulunan bir tarladaki atıl durumda bulunan su kuyusuna düşen koçu kurtarmak için operasyon düzenledi. Kullanılmayan su kuyusuna düşen koç için çalışma başlatan ekipler, hayvanı düştüğü yerden kurtararak, sahiplerine teslim etti.

İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:07 Kaynak: Bültenler
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