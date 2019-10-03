Son Dakika Haberleri: İtfaiye kuyuya düşen köpeği kurtardı
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İtfaiye kuyuya düşen köpeği kurtardı

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gölmarmara ilçesinde atıl durumda bulunan su kuyusuna düşen köpeği kurtardı.

İtfaiye kuyuya düşen köpeği kurtardı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gölmarmara ilçesinde atıl durumda bulunan su kuyusuna düşen köpeği kurtardı.

Gölmarmara'da arazide bulunan bir su kuyusuna köpek düştüğü yönündeki ihbar üzerine çalışma başlatan itfaiye ekipleri, bölgeye girerek, hayvanı düştüğü yerden kurtararak, özgürlüğüne kavuşturdu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, itfaiye ekiplerinin her zaman her duruma hazır olduklarını belirterek, çoğunluğunu yangın ve trafik kazalarının oluşturduğu durumların dışında da can kurtarmaya devam ettiklerini kaydetti.

Gölmarmara, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:14 Kaynak: AA
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